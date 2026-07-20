Sturm Graz vor richtungsweisendem Duell gegen Hearts

Der SK Sturm Graz startet am Dienstag, den 21.07, mit einem Heimspiel gegen Heart of Midlothian in die Qualifikation zur UEFA Champions League. Das Hinspiel markiert den ersten Schritt auf dem Weg in die Ligaphase der Königsklasse.

Die Grazer gehen mit dem Vorteil des Heimrechts in die Begegnung, müssen jedoch im Rückspiel eine Woche später in Edinburgh bestehen. Cheftrainer Fabio Ingolitsch muss vorerst auf Amady Camara verzichten, nachdem er sich eine Oberschenkelzerrung zugezogen hat, die ihn für einige Wochen außer Gefecht setzen wird.

Camara war in der vergangenen Saison an Nantes ausgeliehen, kehrte zu Sturm zurück, nachdem der französische Verein sich gegen einen festen Transfer entschieden hatte.

Geschäftsführer Sport Michael Parensen äußerte sich betroffen über den Ausfall: „Für Amady ist diese Verletzung natürlich bitter, gerade in dieser Phase. Wichtig ist jetzt, dass er seine Rehabilitation konsequent absolviert und wieder vollständig gesund wird. Wir wünschen ihm für den Heilungsverlauf alles Gute.“

Auch Hearts reist mit Ambitionen nach Österreich. Der schottische Vizemeister kehrt nach längerer Zeit auf die Champions-League-Bühne zurück und hat seinen Kader im Sommer verstärkt.

Für beide Klubs steht viel auf dem Spiel. Der Sieger des Duells zieht in die dritte Qualifikationsrunde ein und wahrt damit die Chance auf den Einzug in die Ligaphase der UEFA Champions League.