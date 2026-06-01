Sturm holt Hartberg-Spieler für zweite Mannschaft

Der SK Sturm Graz hat Julian Halwachs für die zweite Mannschaft verpflichtet. Der 23-jährige defensive Mittelfeldspieler wechselt vom TSV Hartberg nach Graz.

Halwachs soll bei Sturm II eine zentrale Rolle im Mittelfeld übernehmen und mit seiner Spielübersicht sowie seiner Präsenz für Stabilität sorgen. Zudem kehrt der Steirer zu seinem ehemaligen Ausbildungsverein zurück, für den er bereits im Nachwuchs aktiv war.

Sport-Geschäftsführer Michael Parensen zeigt sich vom Neuzugang überzeugt: „Julian bringt trotz seines jungen Alters bereits wertvolle Erfahrung im Profifußball mit. Seine Qualitäten im Zentrum und seine Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, sollen unserer jungen Mannschaft helfen.“

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