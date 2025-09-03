Sturm II verpflichtet erfahrenen Stürmer

Sturm Graz verpflichtet Dennis Jastrzembski. Der 26-jährige Angreifer kommt ablösefrei von Fortuna Düsseldorf aus der zweiten deutschen Bundesliga nach Graz, wo er für Sturm II zum Einsatz kommen wird.

Jastrzembski kann unter anderem auf die Erfahrung von 50 Spielen in der höchsten polnischen Liga für Slask Wroclaw, 24 Spiele für Düsseldorf in der zweiten Liga sowie 19 Einsätze in der deutschen Bundesliga für Hertha BSC Berlin zurückblicken.

Geschäftsführer Sport Michael Parensen: „Mit Dennis Jastrzembski kommt ein Stürmer nach Graz, der unsere extrem jungen Spieler bei Sturm II führen kann und der mit seiner Erfahrung vorangehen wird. Dennis will unbedingt spielen, kann sich mit dieser Aufgabe bei Sturm II voll identifizieren und soll mit seiner Qualität und Professionalität als Vorbild dienen. Wir freuen uns, dass Dennis künftig in schwarz-weiß auflaufen wird und sind davon überzeugt, dass er die in ihn gesetzten Erwartungen erfüllen wird.“

(Red.) / Bild: Imago