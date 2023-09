Sturm in der Europa League chancenlos? Das sagen Tatar & Janko

Für den SK Sturm geht es nächste Woche in der Europa-League-Gruppenphase los. Bei DAB | Der Audiobeweis Spezial plaudern die Sky Experten Alfred Tatar und Marc Janko über die Gruppengegner der Steirer.



In der Gruppe D trifft Sturm auf Atalanta Bergamo, den polnischen Meister Rakow und Sporting Lissabon. Am kommenden Donnerstag empfangen die „Blackies“ am ersten Gruppenspieltag den portugiesischen Topklub Sporting (alle Spiele der UEFA Europa League gibt’s live auf Sky – streame die Partie mit dem SkyX-Traumpass).

Die Sky-Experten sind sich einig, dass Sturm eine schwere Gruppe erwischt hat. Alfred Tatar meinte: „Favorit ist Sporting Lissabon. Bei Atalanta sollte man meinen, dass sie der zweite Favorit in der Gruppe sind.“ Dennoch glaubt er, dass die Steirer überraschen können: „Sturm hat aber bewiesen, dass sie gegen italienische Teams ganz gut können. Ich kann mir vorstellen, dass Sturm Platz zwei hinter Sporting holen kann.“

Wenige Optimismus hat Marc Janko: „Die Grazer haben es drauf, aber Sporting und Atalanta sind schon zwei Mannschaften, die ihnen wehtun könnten.“

DAB | Der Audiobeweis Spezial – Folge 201 mit Sky-Experte Marc Janko