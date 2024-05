Sturm in „guten Gesprächen“ mit Kiteishvili, Affengruber

Während die Fans von Sturm Graz gebannt auf den Sonntag und die mögliche Vorentscheidung im Titelkampf der Bundesliga blicken, hat Sportdirektor Andreas Schicker am Donnerstag Einblick in die Kaderplanung gegeben. Demnach befinde man sich etwa mit den Leistungsträgern Otar Kiteishvili und David Affengruber, deren Verträge im Sommer auslaufen, in „guten Gesprächen“. Gelingt der Titel und die damit verbundene Champions-League-Qualifikation wolle man die Spieler halten.

Schon am Sonntag könnte nach dem Gastspiel beim LASK (ab 16:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 – streame mit dem Sky X-Traumpass) der Titelgewinn feststehen, aktuell beträgt der Vorsprung des Tabellenführers auf Meister Salzburg zwei Runden vor Schluss vier Punkte. Die Bullen treten zeitgleich bei Hartberg an.

Der Titelgewinn, der ein Fixticket für die CL-Gruppenphase bringt, würde auch zusätzliche Klarheit für die Vertragsgespräche bringen. „Es gilt abzuwarten, wie die Liga ausgeht“, betonte Schicker. „Wir sind mit den Spielern, deren Verträge auslaufen in laufenden, guten und sehr offenen Gesprächen. Fakt ist, dass sie Spieler noch nicht woanders unterschrieben haben. Wenn wir Großes schaffen, werden wir versuchen, die Spieler zu halten. Und die Champions League wäre etwas Großes.“

Innenverteidiger Affengruber war zuletzt mit einem Wechsel zu Borussia Mönchengladbach in die deutsche Bundesliga in Verbindung gebracht worden, auch der georgische Mittelfeldmotor Kiteishvili dürfte Angebote aus dem Ausland vorliegen haben. Ebenfalls im Sommer läuft der Kontrakt von Kapitän Stefan Hierländer aus.

(APA)/Beitragsbild: GEPA