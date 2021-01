via

via Sky Sport Austria

Der SK Sturm Graz konnte im Nachtragsspiel der 7. Runde beim WAC ein 0:0-Remis über die Zeit bringen. Die Grazer waren ab der 28. Minute in Unterzahl, da Verteidiger Amadou Dante die Rote Karte sah. Nach der Partie äußerte sich Stefan Hierländer im Sky-Interview. Der Sturm-Kapitän war voll des Lobes für Torhüter Jörg Siebenhandl. “Er ist ein wichtiger Teil in unserem Spiel”, so Hierländer über den Keeper.

Highlights im VIDEO: