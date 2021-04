Sturm-Keeper Siebenhandl über Erfolgslauf: “Viel mehr als wir uns erwartet hätten”

via

Im heutigen Duell gegen den Wolfsberger AC könnte der SK Sturm (ab 17.30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport 12 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass) einen wichtigen Schritt im Kampf um die internationalen Startplätze setzen. Einer der Schlüsselfiguren der vergangenen Monate beim SK Sturm ist auch der formstarke Jörg Siebenhandl. Dass die Saison so erfolgreich verläuft, ist laut dem Tormann “viel mehr als wir uns erwartet hätten.“

“Vor allem im Herbst war das wirklich überragend”, schwärmt der Grazer Keeper über die Leistung seiner Mannschaft. Auch seine persönliche Topform ist beachtlich. In zehn Spielen hält Siebenhandl in der aktuellen Spielzeit die Null und wehrt in der Meistergruppe die meisten Torschüsse ab. Sein Erfolgsrezept? “Ich schau einfach, dass ich das Spiel mit Ruhe gestalte und klar bin im Kopf”, erklärt der 31-Jährige.

Der Fokus liegt für Siebenhandl ganz klar bei Sturm Graz. Dinge, wie eine mögliche Einberufung ins Nationalteam für die EM sind “gerade total uninteressant, weil momentan einfach die Mannschaft zählt.” Mit dem SK Sturm würde der Wiener gerne international spielen. “Für mich ist der Europacup das Wichtigste, ich will da einfach rein, dass man sich mit anderen Ländern vergleichen kann”, so Siebenhandl.