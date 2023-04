Sturm-Legende Haas kann sich Ilzer-Nachfolge nicht vorstellen: „Will ich mir nicht antun“

Mario Haas, Sturm-Legende und Rekordspieler, war in der 187. Folge unseres Podcasts „DAB|Der Audiobeweis“ zu Gast. Der aktuelle U16-Trainer der Steiermark-Sturm Graz Akademie verrät, dass er eine bestimmte Rolle in seiner Zukunft definitiv ausschließt: Die Nachfolge des aktuellen Sturm-Trainers Christian Ilzer.

Denn Haas strebt keine Rolle als Cheftrainer in der Bundesliga an, auch nicht jene bei Sturm Graz: „Mein höchstes Ziel ist zweite Mannschaft. Mehr nicht. Das da oben will ich mir nicht antun. Ich werde kein Bundesligatrainer.“

Mit den Aufgaben als Nachwuchstrainer ist Haas zufrieden. Über seine Tätigkeiten verrät der 48-Jährige: „Wir haben sieben Mal in der Woche Training, wie bei den Profis. Inzwischen ist der Mittwoch frei, damit die Trainer Erholung haben und sich die Burschen auf die Schule konzentrieren können. Montag ist für die Burschen immer Regenerationstag, wenn wir am Samstag gespielt haben. Dienstag sind zwei Einheiten, Donnerstag zwei Einheiten, Freitag ist Abschlusstraining und am Wochenende geht’s zum Match. Es ist auch einfach lustig mit den Burschen zu arbeiten und zu sehen, wie sie sich weiterentwickeln. Leon Grgic hat jetzt zum Beispiel einen fixen Vertrag bei Sturm Graz (in der zweiten Mannschaft). Für einen Nachwuchstrainer ist das ein Zeichen dafür, dass man gute Arbeit leistet.“

DAB | Der Audiobeweis Folge #187 mit Mario Haas

Bild: GEPA