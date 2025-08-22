Sturm-Offensivspieler wechselt leihweise in die Niederlande

Abgang bei Sturm Graz: Szymon Włodarczyk wechselt leihweise für ein Jahr zu Excelsior Rotterdam in die niederländische Eredivisie.

Die Grazer geben den leihweisen Abgang von Szymon Włodarczyk zu Excelsior Rotterdam bekannt. Der 22-Jährige kam im Sommer 2023 von Górnik Zabrze aus Polen in die steirische Landeshauptstadt, absolvierte 41 Spiele und konnte dabei neun Treffer erzielen, zwei weitere bereitete er vor. Włodarczyks Wechsel geht mit sofortiger Wirkung über die Bühne, für Sommer 2026 haben sich die Niederländer eine Möglichkeit der fixen Verpflichtung gesichert.

Sturm-Geschäftsführer Sport Michael Parensen betont: „Szymon Włodarczyk ist ein immer noch junger Spieler mit Qualität, die er speziell in der Anfangsphase nach seinem Wechsel zum SK Sturm zeigen konnte. Die vergangenen eineinhalb Jahre sind allerdings sicher nicht optimal für ihn verlaufen, weshalb wir davon überzeugt sind, dass ihm eine weitere Leihe – mit der Chance auf Spielpraxis – gut tun wird. Wir sind davon überzeugt, dass der Schritt nach Rotterdam nun ein sehr guter für ihn ist und wünschen Szymon alles Gute für die kommende Saison.“

(SK Sturm)/Bild: GEPA