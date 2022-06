via

via Sky Sport Austria

Der SK Sturm Graz hat seine neuen Trikots für die Saison 2022/23 vorgestellt.

„Klassisch und traditionsbewusst Schwarz-Weiß, elegant und stylish in Weiß und kampfbetont und klar in Blau – so präsentieren sich die Nike-Trikots des SK Sturm Graz für die Saison 2022/23“, schreibt der Klub auf seiner Website.

Die neuen Sturm-Trikots

Bild: SK Sturm Graz