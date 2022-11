Sturm-Präsident Jauk über die Zukunft des Klubs: „Wollen uns kontinuierlich weiterentwickeln“

via

via Sky Sport Austria

Christian Jauk, Präsident des Sturm Graz, äußerte sich in der Halbzeitpause des Duells Sturm Graz – Midtjylland trotz des 0:1-Rückstands sehr positiv über die bisherige Leistung der Mannschaft, aber auch des gesamten Klubs Sturm Graz. Der Zukunft blickt Jauk positiv entgegen: „Wir gehen unseren Weg der Schuldenfreiheit. Wir wollen uns kontinuerlich weiterentwickeln, nicht nur beim Budget.“

Als wichtigen Punkt für die aktuelle Situation sieht der Präsident von Sturm unter anderem den Transfer von Rasmus Höjlund: „Wenn so wie im vergangenen Jahr ein guter Transfer passiert – wir reinvestieren das, natürlich in die Mannschaft, aber auch in etwas, das bleibt“.