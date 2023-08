Sturm-Präsident Jauk über Stadionkauf: „Wollen die Dinge konkret in die Hand nehmen“

Sturm-Graz-Präsident Christian Jauk hat im Interview mit der „Kleinen Zeitung“ bekannt gegeben, dass der Verein das Grazer Stadion gerne kaufen würde. Im Sky-Interview erklärt der 58-Jährige die Hintergründe für den Vorstoß.

„Wir haben die Rote Karte erhalten hier für die Qualifikationsspiele. Es gibt aber auch ein Damoklesschwert für die Europa-League-Spiele. Nicht in dieser Saison, aber in den nächsten Jahren. Das heißt wir sind immer hinten nach“, so Jauk am Sky-Mikro. „Wir wollen dieses Stadion erwerben. Zweckgebunden soll dieses Geld an den Lokalrivalen gehen, dass eine zweite Sportstätte in Graz bundesligatauglich gemacht wird.“

„Die Stadt sagt immer wieder, es geht ihr finanziell nicht gut. Wir würden ihr hier auch entgegen kommen. Es ist eine Win-Win-Situation“, so Jauk weiter.