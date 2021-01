Sturm-Profi Nemeth: “Wir haben jetzt gesehen, dass wir auch Tore bekommen können.”

via

via Sky Sport Austria

Der SK Sturm Graz ging am vergangenen Spieltag ausnahmsweise mal mit einer Pleite nach Hause. Eine 1:4-Niederlage mussten die Grazer gegen den SK Rapid Wien einstecken. Man könnte meinen, es sei ein düsterer Tag für die Mannschaft von Trainer Christian Ilzer gewesen. Doch in Graz Messendorf lässt man sich so schnell nicht aus der Ruhe bringen.

„Ich denke wir müssen jetzt einfach cool bleiben“, heißt es vom Grazer Innenverteidiger Gregory Wüthrich. Der gebürtige Schweizer ist nicht nur jemand, der seine Position auf dem Feld liebt, sondern auch ein Vorbild. Sein gerade mal 19-jähriger Verteidigerkollege David Nemeth verrät uns im Sky Interview, dass er sich von Wüthrich noch einiges abschauen kann.

Bislang mussten sich die Steirer in der laufenden Saison erst zwei Mal geschlagen geben. Doch es sind genau diese Niederlagen, die die Schwarz-Weißen motivieren noch mehr zu kämpfen. „Wir haben jetzt gesehen, dass wir auch Tore bekommen können. Vielleicht war es gut für den Verlauf der Saison“, so Nemeth.