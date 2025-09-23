Sturm reist ohne Kiteishvili nach Dänemark

Der SK Sturm Graz muss im Auftaktspiel der Europa-League-Ligaphase gegen den FC Midtjylland (Mittwoch, ab 18 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 – mit Sky Stream bist du live dabei!) auf Spielmacher Otar Kiteishvili verzichten. Der 29-jährige Georgier konnte die Reise nach Dänemark aus familiären Gründen nicht antreten.

Kiteishvili feierte am Samstag beim 2:0-Sieg der Grazer in Salzburg erst sein Comeback, wurde in der 58. Minute eingewechselt. Zuvor verpasste er zwei Pflichtspiele wegen Problemen am Oberschenkel.

Positive Nachrichten gibt es hingegen von Jon Gorenc Stankovic. Der defensive Mittelfeldspieler ist einsatzbereit, auch der Slowene war angeschlagen.

Artikelbild: GEPA