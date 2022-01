Sturm verzichtet wegen Corona auf Trainingslager in Türkei

via

Fußball-Bundesligist Sturm Graz verzichtet aufgrund der unsicheren Corona-Situation auf das von 19. bis 29. Jänner geplant gewesene Winter-Trainingslager in der Türkei. Das gaben die Steirer am Montag bekannt. Stattdessen wird Sturm in den kommenden Wochen mehrere Kurztrainingslager mit internationalen Testspielen im slowenischen Čatež absolvieren.

„Die aktuelle Lage ist uns für eine Reise in die Türkei kurz vor Meisterschaftsbeginn zu unsicher. Nach Čatež haben wir eine kurze Anreise, die Möglichkeit, auf Naturrasen zu trainieren und gegen sehr gute Gegner zu testen“, erklärte Geschäftsführer Sport Andreas Schicker. Erst am Samstag hatte Red Bull Salzburg vermeldet, wegen der Pandemie nicht zum Trainingscamp nach Marbella zu reisen.





Neuer Vorbereitungsplan

12.01. – 15.01. – Kurztrainingslager in Čatež

15.01. – Testspiel gegen MOL Fehervar

19.01. – 23.01. – Kurztrainingslager in Čatež

23.01. – Testspiel gegen Dinamo Zagreb in Zagreb

26.01. – 29.01. Kurztrainingslager (Ort offen)

29.01. – Doppeltestpiel (Gegner offen)

02.02. – 05.02. – Kurztrainingslager in Čatež

04.02. – Testspiel gegen NK Mura

05.02. – Testspiel gegen NK Bravo

