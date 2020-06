Sturm-Sportchef Schicker: “Dann werden einige Spieler nicht mehr im Kader sein”

via

via Sky Sport Austria

Der SK Sturm Graz ist nach der 1:5-Heimklatsche gegen Salzburg (Spielbericht + VIDEO-Highlights) in einer formidablen Krise. Für die Steirer war es die dritte Niederlage im dritten Meistergruppen-Spiel. Dazu kommt der unrühmliche Ausraster von Trainer Nestor El Maestro, der nach einem Schreianfall gegen Schiedsrichter Harald Lechner bereits in der ersten Spielhälfte mit Rot auf die Tribüne verbannt wurde (die Szene im VIDEO).

Neo-Sturm-Sportchef Andreas Schicker fand im Sky-Interview nach dem Spiel klare Worte und kündigte bei einer weiteren schwachen Leistung am Sonntag in Hartberg (ab 16 Uhr live auf Sky Sport Austria 3 HD – mit Sky X kannst du das Spiel live streamen – ohne lange Vertragsbindung) persönliche Konsequenzen für die Spieler an und stärkte die Position von Trainer Nestor El Maestro.