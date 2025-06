Sturm testet gegen deutschen Traditionsklub

Testspielkracher für den Meister! In der Vorbereitung auf die neue Saison trifft der SK Sturm Graz auf den Traditionsklub Hamburger SV. Das Spiel findet am 19. Juli in der Merkur Arena statt.

Nach sieben Jahren kehrt der HSV in diesem Jahr in die deutsche Bundesliga zurück. Im Rahmen des Trainingslagers in Herzogenaurach (Bayern), sind die Hamburger in der Steiermark zu Gast. Bereits vor elf Jahren standen sich beide Klubs in einem Vorbereitungsspiel in Graz gegenüber. Damals setzten sich die Hanseaten mit 2:0 durch.

Für Sturm ist das Spiel gegen den HSV der letzte Härtetest vor dem Saisonauftakt im UNIQA ÖFB Cup, wo die Grazer in der ersten Runde auf den SK Bischofshofen treffen.

(Red.) / Foto: GEPA