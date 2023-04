Ilzer mit Marktwertvergleich nach Niederlage: „Salzburg ist näher bei Manchester City“

Sturm-Trainer Christian Ilzer spricht nach der 0:2-Heimniederlage im Spitzenspiel gegen Red Bull Salzburg unter anderem über den Unterschied im Marktwert zwischen Sturm und Salzburg:

„Man muss akzeptieren, was für eine internationale Klassemannschaft Salzburg ist. Das ist mir medial zu schlecht geredet worden in den letzten Wochen. Sie verlieren eine einzige Partie im ganzen Jahr. Vom Gesamtmartkwert ist Salzburg näher bei Manchester City. Es wäre ungefähr gleich mutig, wenn wir sagen: ‚Wir wollen Meister werden‘, wie wenn Salzburg sagt: ‚Wir wollen die Champions League gewinnen‘. Also marktwerttechnisch von Sturm (Anm.: 42 Mio. € laut transfermarkt.at) zu Salzburg (223 Mio. €) Faktor sechs. Und von Salzburg zu City (1,05 Mrd. €) Faktor vier. Dann muss jedem bewusst werden, was für eine Übermannschaft Salzburg in Österreich ist.“