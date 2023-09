Sturm und Altach ziehen in nächste Runde ein

Sturm Graz, Altach, der LASK, Austria Klagenfurt, die Wiener Austria und Blau-Weiß Linz haben am Mittwoch den Einzug ins Achtelfinale des österreichischen Fußball-Cups geschafft.

Der LASK setzte sich in Imst mit 3:0 durch, die Klagenfurter gewannen beim FC Marchfeld 3:2, die Favoritner behielten in St. Anna am Aigen mit 4:0 die Oberhand, Blau-Weiß kam dank eines 2:0 in Draßburg weiter. Sturm besiegte Leobendorf 3:0, Altach gelang beim FC Pinzgau Saalfelden ein 2:0.

Titelverteidiger Sturm hatte in Leobendorf zunächst Mühe, Erleichterung brachten die Tore von William Böving (43.), Alexander Prass (72.) und David Affengruber (90.).

In Saalfelden schossen Amir Abdijanovic (35.) und Atdhe Nuhiu (38.) die Altacher in die nächste Runde.

(APA)/Bild: GEPA