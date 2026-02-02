Sturm und Jantscher beenden Zusammenarbeit

Der SK Sturm Graz und Jakob Jantscher, zuletzt Co-Trainer von Sturm II, haben sich einvernehmlich darauf verständigt, die Zusammenarbeit zu beenden. Jantscher war seit Sommer 2025 Teil des Trainerteams der zweiten Mannschaft.

„Der ehemalige Sturm-Profi kehrte nach dem Ende seiner aktiven Karriere zu Schwarz-Weiß zurück und brachte seine Erfahrung aus 250 Pflichtspielen für den SK Sturm in die tägliche Arbeit mit den jungen Spielern ein. Aus persönlichen Gründen ist es ihm nun nicht mehr möglich, diese Aufgabe in der gewünschten Intensität weiterzuführen“, gibt Sturm auf der Vereinshomepage bekannt.

Geschäftsführer Sport Michael Parensen: „Wir bedanken uns bei Jakob für seinen Einsatz und sein Engagement in den vergangenen Monaten. Er ist eine echte Klub-Legende und hat seine Rolle bei Sturm II mit großer Identifikation und Professionalität ausgefüllt. Für seine Entscheidung haben wir vollstes Verständnis und wünschen ihm für seinen weiteren Weg nur das Beste.“

Jakob Jantscher: „Die Rückkehr zu Sturm war für mich etwas ganz Besonderes. Aus persönlichen Gründen ist in mir im Herbst allerdings die Entscheidung gereift, dass ich der Aufgabe zeitlich nicht mehr in dieser Form nachkommen kann. Ich bin dem Verein dankbar für das Vertrauen und wünsche Sturm II und dem gesamten Klub weiterhin viel Erfolg.“

Artikelbild: GEPA