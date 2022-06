Sturm und LASK gewinnen erste Testspiele – Hartberg startet mit Remis

Das erste Testspiel des TSV Hartberg in der Sommervorbereitung endet mit einem Remis. Gegen den Zweitligisten SV Lafnitz reichte es nur zu einem 2:2. Siege gab es hingegen für Sturm Graz und den LASK.

Am Sportplatz Mönichkirchen brachte Tobias Kainz die Hartberger zunächst in Führung (20.). Christian Lichtenberger glich für Lafnitz aus (31.), ehe Seth Paintsil den Bundesligisten noch vor der Pause wieder zur Führung schoss (40.). Nach der Pause sorgte Mark Grosse spät für den 2:2-Endstand (85.). Sturm Graz durfte sich in Krieglach über einen 2:0-Erfolg über den KSV 1919 freuen. Die Tore für die Grazer erzielten Alexander Prass (72.) und Manprit Sarkaria (87.) allerdings erst spät in Hälfte zwei.

Der LASK bestritt sein erstes Testspiel des Sommers beim 90-jährigen Jubiläum des Ennser Sportklubs. Die Partie endete mit einem 14:0 für die Linzer, die bereits zur Pause mit 10:0 in Führung lagen. Die Tore erzielten Branko Jovicic (4.), Thomas Goiginger (12., 16.), Felix Luckeneder (14., 31.), Nemanja Celic (19.), Jan Boller (20.), Alexander Schmidt (32.) Alexander Michlmayr (37., 40.), Florian Flecker (46.), Eduard Haas (58.), Andreas Gruber (86.) und Peter Michorl (89.). Die SV Ried verlor ein internationales Testspiel gegen Slovan Bratislava in Grieskirchen mit 0:3.

Bild: GEPA