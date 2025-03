Sturm und LASK mit Testspiel-Remis gegen Zweitligisten

Sowohl Sturm Graz als auch der LASK kommen in ihrem jeweiligen Testspiel nicht über ein Unentschieden gegen einen Zweitligisten hinaus.

Der österreichische Meister aus Graz spielt gegen den ASK Voitsberg 1:1-Remis. Noch vor der Halbzeit geht der Zweitligist durch Maximilian Suppan (23.) in Führung, ehe Youba Koita (67.) in der zweiten Hälfte ausgleicht.

Auch der LASK testete gegen einen Vertreter aus der ADMIRAL 2. Liga. Gegen die SV Ried spielen die Linzer ebenfalls 1:1-Unentschieden. In der 28. Minute gingen die Linzer mit 1:0 in Führung: Tryphose Aime Queyre Tchicamboud wurde im Strafraum angespielt und traf aus etwa 10 Metern zur Führung. In Minute 80 verwandelte Mark Grosse einen Elfer zum 1:1.

Der SCR Altach gewinnt sein Testspiel gegen den FC Winterthur aus der Schweiz mit 3:1 (0:0).

(Red.) / Bild: GEPA