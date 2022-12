Der SK Sturm absolvierte am heutigen Montag ein Testspiel gegen den Serie-A-Klub FC Empoli. Die Steirer mussten sich bei regnerischen Bedingungen in Marbella mit 1:2 geschlagen geben.

Sam Lammers (34.) brachte die Italiener in der ersten Hälfte in Führung. In der 62. Minute gelang Alexander Borkovic per Kopfball der Ausgleich. Zehn Minuten vor Schluss erzielte Ardian Ismajli der Siegtreffer für Empoli.

(Red.)

Bild: GEPA