Sturm verpflichtet Prass vom FC Liefering

via

via Sky Sport Austria

Der SK Sturm Graz hat Alexander Prass vom FC Liefering bis Sommer 2024 verpflichtet. Der aktuelle österreichische U21-Teamspieler war bei mehreren Vereinen im Gespräch und hat sich wohl auch aufgrund des Rauten-Systems von Christian Ilzer im Mittelfeld für die “Blackies” entschieden. Für die linke Achter-Position ist der 20-jährige Linksfuß wie prädestiniert.

Andreas Schicker am 17.05. bei “Talk & Tore über Prass

Geschäftsführer Sport Andreas Schicker ist von der Verpflichtung überzeugt: „Alexander Prass ist ein vielseitiger Mittelfeldspieler, der uns bei Liefering nicht nur mit seiner überragenden Statistik überzeugt hat, sondern auch mit seinen hervorragenden Leistungen. Dass er sich trotz anderer Angebote für den SK Sturm entschieden hat zeigt, dass unser eingeschlagener Weg für junge Talente extrem interessant ist.“

Alexander Prass freut sich auf den Verein: „Sturm ist eine Top-Adresse in Österreich und das Gesamtpaket hat mich überzeugt. Ich will mich in der Bundesliga beweisen und hoffe, dass ich bald vor den großartigen Fans des SK Sturm auflaufen kann.“

Artikelbild: GEPA