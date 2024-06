Sturm verpflichtet slowenisches Abwehr-Talent

Sturm Graz hat von der SV Ried das Abwehr-Talent Arjan Malic verpflichtet.

Der 18-jährige Nachwuchs-Teamspieler Sloweniens unterschrieb laut Angaben des Fußball-Meisters vom Mittwoch einen langfristigen Vertrag bei den Grazern. Malic durchlief bei den Riedern seine komplette Ausbildung, in der vergangenen Saison schaffte er bei den in der 2. Liga engagierten Innviertlern den Sprung in die erste Mannschaft.

Wie Sturm schrieb, wird der vielseitig einsetzbare Defensivspieler bei den Profis unter Christian Ilzer mittrainieren, gegebenenfalls aber auch Spielpraxis bei Sturm II in der 2. Liga sammeln.

Geschäftsführer Sport Andreas Schicker meint: „Arjan Malic ist ein junger Spieler, der seine Sache in Ried schon sehr gut gemacht hat. Arjan ist in der Defensive – neben seiner Stammposition als Innenverteidiger – auch im defensiven Mittelfeld sowie als Außenverteidiger einsetzbar, wurde in Ried sehr gut ausgebildet und bringt viele Qualitäten für unsere Idee des Fußballs mit. Für sein sehr junges Alter verfügt er außerdem schon einige Erfahrung im Profifußball – wir sind froh, dass Arjan künftig in Graz auflaufen wird.“

(APA) / Bild: SK Sturm Graz