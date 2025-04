Sturm vor Austria-Duellen voll auf Titelkurs

Sturm Graz hat im April Kurs auf den nächsten Meistertitel genommen. Mit drei Siegen wandelten die Grazer in der Meistergruppe der ADMIRAL Bundesliga einen Zwei-Punkte-Rückstand in ein Guthaben von fünf Zählern um. Am Ostersonntag gelang mit einem 2:0 gegen BW Linz – und der Niederlage des bisher schärfsten Verfolgers – der nächste Schritt. Voller Selbstvertrauen geht es in die englische Woche mit den beiden Spitzenspielen gegen die Wiener Austria (live auf Sky Sport Austria – streame mit Sky X!).

Eine Woche nach dem Erfolg in Salzburg holte sich Sturm gegen den defensiv sehr stabilen Außenseiter aus Linz drei Punkte. „Nach so einem Erfolg wie in Salzburg ist es oft schwierig im nächsten Spiel. Deshalb bin ich stolz, dass die Mannschaft nachlegen konnte“, lobte Jürgen Säumel im Sky-Interview.

Säumel voll des Lobes

Drei Siege und ein Remis stehen nun in der Meistergruppe auf der Habenseite. Nicht nur die Ausbeute, auch die Leistung stimmt den Trainer positiv für die ausstehenden sechs Runden. „Die Mannschaft hat Selbstvertrauen, das hat sie sich erarbeitet. Die letzten Spiele waren sehr überzeugend, was Wille, Leidenschaft, Engagement, Teamgeist betrifft. Was mich besonders freut, ist der Teamspirit und der Fokus, den sie momentan an den Tag legen“, erklärte Säumel.

Das gilt auch für Tomi Horvat, der unter der Woche seinen Vertrag in Graz verlängert und Sturm am Sonntag mit einem Elfmeter in Führung gebracht hat. „Tor, Sieg und Vertragsverlängerung, alles ist im Moment wirklich schön“, sagte der Slowene. Nun gilt es, nicht vom Gas zu gehen. „Wir haben einen guten Lauf, so müssen wir bis zum Schluss weitermachen“, forderte Horvat.

Mittwoch und Sonntag gegen die Austria

Zunächst wartet zweimal die Austria, die am Sonntag das Verfolger-Duell mit Red Bull Salzburg verloren und nun sechs Punkte Rückstand auf die Grazer hat. Mit Erfolgen am Mittwoch (20.30 Uhr) in Wien und nächsten Sonntag (17.00) zu Hause könnte Sturm den Herausforderer aus Wien endgültig abhängen. „Wir haben sehr viel Selbstvertrauen, hoffentlich können wir auf diesen Siegen aufbauen. Wir sind bereit für die Austria“, betonte William Böving, der zweite Torschütze gegen Linz.

Zwei Erfolge würden den Meisterteller schon ziemlich in Reichweite bringen. Nimmt man den jüngsten Serienmeister aus Salzburg aus, hat zuletzt der FC Tirol 2002 eine Titelverteidigung geschafft.

