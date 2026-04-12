Kiteishvili in der Startelf! Die Aufstellungen im steirischen Duell

Sturm Graz greift nach dem Titel-Hattrick in der ADMIRAL Bundesliga. Im steirischen Duell mit dem TSV Hartberg, dem großen Außenseiter in den Top sechs, will der Meister am Sonntag (ab 14 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame das Spiel mit Sky X live!) den nächsten Schritt setzen. Die Aufstellungen im Überblick!

Bei Sturm Graz kommt Starspieler Otar Kiteishvili für den verletzten Filip Rozga zurück in die Startelf. Bei Hartberg sind Marco Hoffmann, Konstantin Schopp, Luca Pazourek und Torhüter Ammar Helac neu in der Anfangsformation. Lukas Spendlhofer und Tom Ritzy Hülsmann fehlen gesperrt.

SK Sturm Graz

TSV Hartberg

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