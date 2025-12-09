Sturm vs. Roter Stern & Rapid vs. Omonia Nikosia am Donnerstag live bei Sky

Sturm Graz gegen Roter Stern Belgrad am Donnerstag ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 – mit Sky X bist du live dabei!

Außerdem am Donnerstag in der UEFA Europa League unter anderem der FC Basel mit Flavius Daniliuc gegen Aston Villa live bei Sky

In der UEFA Conference League empfängt der SK Rapid Omonia Nikosia und Oliver Glasner ist mit Crystal Palace zu Gast beim Shelbourne FC – live bei Sky – mit Sky X bist du live dabei!

Sky zeigt 35 der 36 Spiele der UEFA Europa League und UEFA Conference League live

Johannes Brandl moderiert den UEFA Super Donnerstag und Sky Experte Marc Janko analysiert die Spielzüge der Top-Team

Mit Sky X die UEFA Europa League und UEFA Conference League live streamen!

Der UEFA Super Donnerstag steht bevor und zum letzten Mal in diesem Jahr kämpfen die Österreicher in der UEFA Europa League um Punkte. Sturm Graz empfängt bereits am frühen Abend Roter Stern Belgrad, bevor später der FC Basel mit Flavius Daniliuc auf Aston Villa trifft. In der UEFA Conference League steht für den SK Rapid am vorletzten Spieltag der Ligaphase das Duell gegen Omonia Nikosia an, während Oliver Glasner mit Crystal Palace beim Shelbourne FC zu Gast ist. Nur mit Sky sehen Fans 35 der 36 Begegnungen der UEFA Europa League und der UEFA Conference League live.

Der UEFA Super Donnerstag mit Sturm Graz gegen Roter Stern Belgrad und SK Rapid gegen Omonia Nikosia live bei Sky

Am Donnerstag geht es für Sturm Graz am frühen Abend im Heimspiel gegen Roter Stern Belgrad um wichtige Punkte. Die Serben, bei denen Marko Arnautovic verletzungsbedingt fehlt, konnten jedoch ihre letzten beiden Spiele gewinnen und reisen mit Rückenwind an. Gelingt den Grazern der zweite Saisonsieg in der UEFA Europa League, oder müssen sie sich erneut geschlagen geben? Die Antwort auf diese Frage gibt es live auf Sky Sport Austria 2.

Am späten Abend trifft der SK Rapid in der UEFA Conference League auf Omonia Nikosia. Die Hütteldorfer müssen unbedingt gegen die Zyprioten gewinnen, um eine kleine Hoffnung auf ein Weiterkommen am Leben zu halten. Ob das Team von Stefan Kulovits den ersten Sieg in der Ligaphase feiern kann oder die Durststrecke weiter anhält, erfahren die Fans live auf Sky Sport Austria 2.

Zur selben Zeit ist Oliver Glasner mit Crystal Palace in Irland zu Gast beim Shelbourne FC. Die Eagles mussten sich am vergangenen Spieltag mit 1:2 gegen Straßburg geschlagen geben und wollen mit drei Punkten die Chancen auf das Weiterkommen erhöhen. Dieses Spiel ist live auf Sky Sport Austria 8 zu sehen.

In der UEFA Europa League trifft der FC Basel mit Flavius Daniliuc auf Aston Villa. Während die Villans derzeit den dritten Tabellenplatz belegen und bereits so gut wie sicher für die nächste Runde qualifiziert sind, benötigen die Schweizer dringend Punkte, um sich abzusichern. Wer dieses Spiel für sich entscheiden kann, ist live auf Sky Sport Austria 4 zu sehen.

In den weiteren Spielen am Donnerstag sehen Sky Kund:innen ab 18:45 Uhr die Partien FC Utrecht – Nottingham Forest, VfB Stuttgart – Maccabi Tel-Aviv, FC Midtjylland – KRC Genk, Dinamo Zagreb – Betis Sevilla, Ferencvaros Budapest – Glasgow Rangers und AC Fiorentina – Dynamo Kiew. Ab 21:00 Uhr sind zudem die Partien Celtic Glasgow – AS Roma, Celta Vigo – FC Bologna, FC Porto – Malmö FF und Olympique Lyon – Go Ahead Eagles zu sehen. Sky Seher:innen können sich außerdem auf die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen.

Sky Anchor Johannes Brandl stimmt die Zuseher:innen ab 18:00 Uhr auf die spannungsgeladenen Begegnungen des sechsten Spieltages der UEFA Europa League und des vierten Spieltages der UEFA Conference League ein. Sky Experte Marc Janko versorgt die Fans mit fundierten Analysen.

Die Sky Live-Spiele der UEFA Europa League & UEFA Conference League

Der UEFA Super Donnerstag

18:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung live auf Sky Sport Austria 1

18:45 Uhr

SK Sturm Graz – Roter Stern Belgrad live auf Sky Sport Austria 2

FC Utrecht – Nottingham Forest live auf Sky Sport Austria 3

VfB Suttgart – Maccabi Tel-Aviv live auf Sky Sport Austria 4

FC Midtjylland – KRC Genk live auf Sky Sport Austria 5

Dinamo Zagreb – Betis Sevilla live auf Sky Sport Austria 6

Ferencvaros Budapest – Glasgow Rangers live auf Sky Sport Austria 7

AC Fiorentina – Dynamo Kiew live auf Sky Sport Austria 8

21:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

SK Rapid – Omonia Nikosia live auf Sky Sport Austria 2

Celtic Glasgow – AS Roma live auf Sky Sport Austria 3

FC Basel – Aston Villa live auf Sky Sport Austria 4

Celta Vigo – FC Bologna live auf Sky Sport Austria 5

FC Porto – Malmö FF live auf Sky Sport Austria 6

Olympique Lyon – Go Ahead Eagles live auf Sky Sport Austria 7

Shelbourne FC – Crystal Palace live auf Sky Sport Austria 8

Sky Kund:innen können alle weiteren Sky Spiele auf skysportaustria.at/mediathek/ sowie in der Sky Sport Austria App verfolgen.

Moderation: Johannes Brandl

Experte: Marc Janko