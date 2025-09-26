Sturm will ersten Heimsieg gegen Hartberg

Sturm hat bereits das Stadtderby gegen den GAK (3:0) gewonnen – allerdings als Auswärtsteam in der Merkur Arena. Streng genommen warten die Fans nach Niederlagen gegen Rapid (1:2) und die Austria (0:1) also noch auf den ersten Heimsieg. Mit drei Heimniederlagen in Folge sind die schwarz-weißen Grazer noch nie in eine Saison gestartet. Trainer Jürgen Säumel muss weiter improvisieren. Otar Kiteishvili meldete sich nach privater Auszeit noch nicht wieder aus Georgien retour, sein Einsatz gilt als unwahrscheinlich. Filip Rozga und andere haben beim verpatzten Europa-League-Start in Midtjylland Blessuren davongetragen.

Hartberg sei in dieser Saison vielleicht stärker aufgetreten, als es manche erwartet hätten, sagte Säumel. „Sie verfügen über eine Mannschaft mit einer guten Mischung aus Routine und Talent und werden in diesem Duell mit uns wieder alles in die Waagschale werfen, um uns Punkte wegzunehmen.“ Genau das hat der TSV vor. „Wir müssen selbst aktiv und aggressiv sein und die Duelle gewinnen“, forderte Manfred Schmid. Gegen eine „kampfkräftige und spielstarke Mannschaft mit großer Wucht und sehr viel Tempo“ erwartete der Trainer „ein richtig lässiges Highlightspiel“ für seinen TSV. Schmid: „Es wird eine richtig geile Geschichte.“

SK Sturm Graz vs. TSV Hartberg am Sonntag ab 14:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria – sei mit Sky Stream live dabei!

(APA)/Beitragsbild: GEPA