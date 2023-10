Sturm will im Steirer Derby gegen Hartberg Tabellenführung behaupten

Als Tabellenführer und damit in ungewohnter Rolle geht Sturm Graz am Samstag (live und exklusiv auf Sky Sport Austria 3 – streame alle Spiele der ADMIRAL Bundesliga live mit dem Sky X-Traumpass!) ins Heimspiel mit Hartberg. Das Steirer Derby ist zugleich eines der Topduelle der elften Runde der Fußball-Bundesliga, gastiert mit dem TSV doch das auf Platz vier liegende Überraschungsteam des bisherigen Herbsts. „Es erwartet uns ein absolutes Spitzenspiel gegen die beste Hartberger Mannschaft, seit sie in der Bundesliga sind“, prophezeite Sturm-Coach Christian Ilzer.

Die Länderspielpause, in der acht Kicker bei ihren jeweiligen A- und U21-Nationalteams weilten, soll gegen Hartberger kein Hindernis sein. „Es ist eine Auszeichnung für Sturm, wenn viele Spieler bei diversen Nationalteams sind. Fein, dass alle gesund zurückgekommen sind. Wir haben die Länderspielpause intensiv genutzt“, sagte Ilzer, dessen Rumpftruppe in einem Test Zweitligist FAC 4:1 besiegte. Auch der Rasen wurde erneuert, dieser sei „top“, urteilte der Coach.

Auch vom kommenden Gegner zeigte sich der 45-Jährige angetan. „Beeindruckend, was Hartberg tabellarisch, aber vor allem auch auf dem Platz zeigt. Da gibt es eine klare Idee, dribbelstarke Spieler in der Offensive, die mit Raum umzugehen wissen. Mit dieser umfassenden, klaren Spielidee gibt ihnen der Erfolg recht“, gab Ilzer an. Platz eins, einen Punkt vor Serienmeister Salzburg, dürfe man durchaus genießen. „Es ist schön, ganz vorne zu stehen, aber auch gefährlich, sich zu stark auf die Tabelle zu fokussieren. Wir müssen am Samstag unser ganzes Potenzial ausschöpfen, dann werden wir weiter Tabellenführer sein.“

Für Hartberg-Trainer Markus Schopp ist Sturm nicht erst seit dieser Saison ernsthafter Meisterkandidat. „Der große Entwicklungsschritt ist, dass sie es wirklich schaffen, auch mit weniger überragenden Leistungen zu punkten. Das ist für die Konkurrenz eine ganz gefährliche Entwicklung“, betonte der einstige Sturm-Kicker.

Auch seine Truppe hat sich im Lauf der vergangenen Monate aber beachtlich entwickelt, ist fünf Spiele in Folge ohne Niederlage und verzeichnet den besten Saisonstart im Oberhaus. „Sturm hat große Ambitionen, genauso ambitioniert sind wir“, betonte Schopp. Er fordert von seiner Truppe „permanentes Lernen“ ein. „Viele Teams haben immer bessere und klarere Strategien gegen uns. Da Antworten zu finden, ist die klare Reise.“

Stürmer Maximilian Entrup könnte es nach seiner wochenlangen Rückenverletzung zumindest auf die Bank schaffen, ansonsten hat Schopp alle Kicker zur Verfügung. „Die Mannschaft ist hungrig und bereit. Ich bin auch selbst ein bisserl gespannt, wie sie mit dieser neuen Situation umgeht.“

(APA)/Bild: GEPA