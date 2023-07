Sturms CL-Quali-Duelle gegen PSV terminiert

Fußball-Vizemeister Sturm Graz tritt in der 3. Runde der Champions-League-Qualifikation zunächst am Dienstag, 8. August (20.30 Uhr), beim niederländischen Topclub PSV Eindhoven an. Die UEFA hatte den genauen Termin nach der Auslosung zunächst offen gelassen.

Wie Sturm auf seiner Webseite vermeldete, sind 1.625 Tickets für die Auswärtsfans verfügbar. Von Graz aus organisiert der Verein die Anreise über Nacht per Bus. Das Rückspiel findet am 15. August statt.

(APA) / Bild: GEPA