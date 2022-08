Sturms CL-Quali-Spiel gegen Dynamo Kiew ausverkauft

Das Rückspiel von Sturm Graz in der dritten Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League gegen Dynamo Kiew ist ausverkauft. Das gaben die Grazer am Dienstag bekannt.

Sturm muss am heutigen Dienstag (20.30 Uhr) in Graz in der dritten Qualifikationsrunde ein 0:1 aus dem Hinspiel wettmachen, um das Play-off der Champions League zu erreichen. Die Grazer gehen vor ausverkauftem Haus optimistisch in das zweite Duell mit dem 16-fachen ukrainischen Meister.

„Wir wollten aus Lodz mit einem Ergebnis zurückkehren, das uns für das Rückspiel eine realistische Chance eröffnet. Das Ergebnis gibt alles her. Ich bin zuversichtlich“, erklärte Christian Ilzer vor dem Rückspiel. Es wartet aber eine schwierige Aufgabe, weiß der Sturm-Trainer nicht erst seit dem Hinspiel. „Kiew ist in Ballbesitz eine Topmannschaft und jeder einzelne Spieler hat am Ball höchste Qualität und hohe Lösungskompetenz“, analysierte Ilzer.

(Red./APA) / Bild: GEPA