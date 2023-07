Sturms nächster Neuzugang im Interview: „Der Spielstil kommt mir sehr entgegen“

Der schottische Rechtsverteidiger Max Johnston steht vor einem Wechsel zum SK Sturm Graz. Unsere Kollegen von Sky Sports News haben am Montag vor seiner Abreise exklusiv mit dem 19-Jährigen über den bevorstehenden Transfer in die Steiermark gesprochen.

„Ich kann es nicht erwarten. Ich hatte sehr gute Gespräche mit dem Trainer (Anm.: Christian Ilzer), der Spielstil kommt mir sehr entgegen und ich möchte unbedingt loslegen“, sagt Johnston im Gespräch mit Sky Sports News am Montagabend. Überzeugt habe Johnston auch die Möglichkeit international und sogar in der Champions League zu spielen. „Es ist verrückt, wie schnell es im Fußball gehen kann“, erklärt Johnston, der im vergangenen Herbst noch in die zweite schottische Liga verliehen war.

Der schottische U21-Teamspieler soll am morgigen Dienstag seinen Medizincheck bei Sturm Graz absolvieren sowie einen Vertrag bis 2027 unterzeichnen.

Johnston stand bis Ende Juni beim schottischen Erstligisten Motherwell FC unter Vertrag, wo er als 17-Jähriger bereits zu seinen ersten Einsätzen in der höchsten Spielklasse kam. Anschließend wurde der Verteidiger in die zweite schottische Liga zum Queen of the South FC und den Cove Rangers verliehen, um weitere Spielpraxis sammeln zu können. Nach seiner Rückkehr zu Motherwell im vergangenen Jänner eroberte Johnston einen Stammplatz beim Erstligisten, dennoch lehnte er eine Vertragsverlängerung ab.

Bild: Imago