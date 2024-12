Sturmtief erzwingt Absage des Merseyside-Derbys

Das für den heutigen Samstag angesetzte Merseyside-Derby zwischen Everton und dem FC Liverpool ist abgesagt worden.

Grund dafür sind die Wettbedingungen rund um die Stadt Liverpool. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

Sturm „Darragh“ legte weite Teile der Britischen Inseln lahm. In Irland und Großbritannien waren Hunderttausende Haushalte vorübergehend ohne Strom, wichtige Straßen waren gesperrt, Züge, Flüge und Fähren fielen aus. In Teilen von Wales herrschte bei Windgeschwindigkeiten bis 150 Kilometern pro Stunde „Lebensgefahr“, wie das britische Wetteramt mitteilte. In Wales fielen alle Fußballspiele aus.

Liverpool bleibt Tabellenführer

Die Entscheidung zur Absage sei nach einer Sitzung mit Funktionären beider Klubs sowie der Polizei und des Stadtrats am getroffen worden, teilte Everton weiter mit. In der Region bestehe aufgrund starker Windböen ein Sicherheitsrisiko, zudem sei noch bis zum frühen Sonntagmorgen eine Unwetterwarnung in Kraft.

Trotz der Absage wird der FC Liverpool auch nach diesem Wochenende weiter Tabellenführer bleiben, da der Vorsprung auf die Verfolger Arsenal sowie Chelsea sieben Punkte beträgt.

(sky.de) Foto: Imago