Sturz knapp vermieden: Prevc sorgt für Schreckmoment
Schrecksekunde für den Weltrekordler: Sloweniens Skisprung-Star Domen Prevc ist im Probedurchgang des Teamwettbewerbs beim Weltcup-Finale in Planica nur knapp einem schweren Sturz entgangen.
Bei heftigem Aufwind geriet der 26-Jährige kurz nach dem Absprung ins Taumeln, landete nur mit viel Glück und Können heil bei 80 m – sein an gleicher Stelle erzielter Weltrekord aus dem Vorjahr steht bei 254,5 m.
Der vorletzte Wettkampf der Saison soll um 9.30 Uhr beginnen, der Wind soll stark bleiben. Prevc hatte am Freitag seinen 14. Saisonsieg gefeiert.
