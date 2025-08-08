Stuttgart an Arsenal-Profi interessiert

Der Abgang von Enzo Millot steht kurz bevor. Der Franzose wird sich Al-Ahli aus Saudi-Arabien anschließen. Die Suche des VfB Stuttgart nach einem Nachfolger läuft bereits und führt unter anderem nach London.

Denn die Schwaben zeigen Interesse an Fabio Vieira. Aktuell steht der Portugiese beim FC Arsenal unter Vertrag.

Bei der Suche nach einem Millot-Nachfolger steht Vieira auf der Shortlist des VfB Stuttgart. Der DFB-Pokal-Sieger hat sich bei Arsenal nach Preis und Modalitäten erkundigt.

Die Schwaben haben aber noch weitere Kandidaten für das offensive Mittelfeld. Noch gibt es keine Verhandlungen zwischen den Gunners und der Spielerseite – und auch nicht zwischen den Klubs.

Vieira war im Sommer 2022 für 35 Millionen Euro zu Arsenal gewechselt. Die vergangene Saison verbrachte der 25-jährige Linksfuß leihweise bei seinem Ex-Klub FC Porto und kam dort in 39 Pflichtspielen auf fünf Tore und fünf Vorlagen.

(skysport.de) Foto: Imago