Stuttgart-Kapitän Atakan Karazor hat die enorme Bedeutung der Europa-League-Partie für den VfB bei der AS Rom unterstrichen.

„Das ist uns allen sehr, sehr wichtig. Es würde uns gut tun, wenn wir mal nur von Wochenende zu Wochenende spielen müssen“, sagte Karazor vor der Partie in Italien am heutigen Donnerstag (ab 21 Uhr LIVE & EXKLUSIV auf Sky Sport Austria!).

Bei einem Sieg hätte die Mannschaft von Sebastian Hoeneß gute Chancen, die Top acht der Ligaphase und damit den direkten Einzug ins Achtelfinale zu erreichen. Ansonsten drohen dem VfB die Playoffs. Nach zuletzt drei Siegen gegen Feyenoord Rotterdam, Go Ahead Eagles Deventer und Maccabi Tel Aviv liegt Stuttgart in der Tabelle mit zwölf Punkten auf Rang neun. Zum Abschluss der Ligaphase geht es am 29. Januar noch gegen Young Boys Bern.

Stuttgart-Kapitän Karazor freut sich auf „geiles Spiel“

Karazor warnte jedoch vor der Roma: „Wir wissen, was für ein Gegner auf uns zukommt. Die AS Rom ist eine der stärksten Mannschaften in der Europa League, aber das ist ein geiles Spiel. Ich freue mich darauf.“

Hoeneß kann dabei auch wieder Ermedin Demirovic einsetzen. Der Angreifer war zuletzt schon in der Bundesliga nach längerer Verletzung zurückgekehrt. In der Europa League war er durch eine Sonderregelung von Nikolas Nartey ersetzt worden, den müssen die Stuttgarter aber nun wieder aus ihrem Kader für Rom und Bern streichen.

Der VfB wird von rund 3500 Fans in die italienische Hauptstadt begleitet. Laut Polizei gebe es wegen befürchteter Zwischenfälle ein verschärftes Sicherheitskonzept.

(SID).

Beitragsbild: Imago.