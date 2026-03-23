Julian Nagelsmann muss umplanen. Der deutsche Nationaltrainer muss zum Auftakt des WM-Jahres auf zwei weitere Spieler verzichten – Aleksandar Pavlovic und Felix Nmecha sind angeschlagen oder verletzt. An ihrer Stelle nominierte Nagelsmann die Stuttgarter Angelo Stiller und Chris Führich nach.

Die DFB-Elf muss in den Länderspielen am Freitag in Basel gegen die Schweiz und drei Tage später in Stuttgart gegen Ghana bereits auf Regisseur Jamal Musiala verzichten. Der Münchner wurde in Absprache mit dem FC Bayern nicht berufen, weil er nach seiner schweren Verletzung eine Reaktion am Sprunggelenk gezeigt hatte. Auch Nathaniel Brown (Fuß) und Jamie Leweling (Wade) sind angeschlagen.

Am schwersten hat es Nmecha erwischt. Der Dortmunder fällt wegen einer Außenbandverletzung im rechten Knie mehrere Wochen aus. Der Münchner Pavlovic fehlte beim Treffpunkt der DFB-Auswahl am Montag in Herzogenaurach wegen Hüftbeschwerden.

Stiller könnte ihn im Mittelfeldzentrum neben Leon Goretzka ersetzen. „Angelo ist ein herausragend guter Fußballer mit extrem viel Potenzial und einer sehr konstanten Leistung“, sagte Nagelsmann bei der Kaderbekanntgabe am vergangenen Donnerstag über den VfB-Profi, jedoch sehe er Pavlovic „einen Tick vorne“.

Weitere Alternativen für die Sechs sind die Rückkehrer Anton Stach und Pascal Groß. Kapitän Joshua Kimmich ist laut Nagelsmann weiter fest als Rechtsverteidiger eingeplant.

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