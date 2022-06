Stuttgart hofft weiter auf Kalajdzic-Verbleib

via

Geht es nach Sportdirektor Sven Mislintat soll Österreichs Fußball-Teamstürmer Sasa Kalajdzic noch länger beim VfB Stuttgart bleiben. „Wir hoffen nach wie vor, dass er bleibt“, sagte der Funktionär der dpa. „Es gibt zudem die Aussage von Sasa, dass er uns – auch mit Blick auf die Unterstützung, die er von uns erhalten hat – nicht ablösefrei verlassen wird. Heißt: Wenn diesen Sommer kein Wechsel zustande kommt, haben wir berechtige Hoffnung, dass er auch noch mal verlängert.“

Kalajdzic‘ Vertrag beim schwäbischen Bundesligisten läuft noch bis zum 30. Juni 2023. Neben dem FC Bayern München sollen auch Borussia Dortmund und weitere Topclubs an einer Verpflichtung des 24-Jährigen interessiert sein. Der Stürmer erzielte in seinen bisherigen drei Jahren in Stuttgart 24 Pflichtspiel-Tore, wurde aber auch mehrfach von schweren Verletzungen zurückgeworfen. Die gewünschte Ablösesumme der Schwaben soll bei rund 30 Millionen Euro liegen.

Kalajdzic hatte am Montag im ÖFB-Teamcamp in Bad Tatzmannsdorf gemeint, dass es „keinen Schnellschuss“ geben werde. Er werde nicht dorthin wechseln, wo sein Berater oder er am meisten Geld verdienen würden. „Es geht darum, das Bestmögliche für mich zu finden.“

