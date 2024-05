Stuttgart macht Diehl-Verpflichtung perfekt

Der VfB Stuttgart hat die sich lange anbahnende Verpflichtung von Justin Diehl perfekt gemacht. Wie der Vizemeister der Fußball-Bundesliga am Mittwoch bekannt gab, kommt der 19 Jahre alte Offensivspieler im Sommer ablösefrei vom Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln und unterschrieb einen Vertrag bis 2029. Beim FC stand er seit Rückrundenbeginn im Kader der ersten Mannschaft und kam seitdem auf sieben Bundesligaeinsaätze.

Der deutsche U-20-Nationalspieler, der seit 2011 alle Jugendmannschaften des FC durchlief, gehöre „auf seiner Position zu den spannendsten Spielern in Deutschland“, sagte VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth: „Er hat in der abgelaufenen Spielzeit die ersten Schritte in der Bundesliga gemacht, beim VfB wollen wir seine Fähigkeiten weiter ausbauen und fördern.“

Diehl hatte bereits frühzeitig erklärt, seinen Vertrag in Köln nicht verlängern zu wollen. In der Hinrunde verzichtete der ehemalige Trainer Steffen Baumgart daher auf den Youngster, obwohl der sich in der Regionalliga mit guten Leistungen (zwölf Tore und neun Vorlagen) für höhere Aufgaben empfahl. Baumgart-Nachfolger Timo Schultz verschaffte Diehl dann aber seine ersten Bundesligaeinsätze.

