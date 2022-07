Stuttgart müht sich in Unterzahl in zweite Pokalrunde – Nürnberg & Karlsruhe weiter

Der VfB Stuttgart hat ohne den verletzten ÖFB-Teamstürmer Sasa Kalajdzic die erste Hürde im DFB-Pokal knapp gemeistert. Die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo setzte sich beim Drittligisten Dynamo Dresden am Freitag mit 1:0 (1:0) durch und feierte eine Woche vor dem Bundesliga-Start einen erfolgreichen Pflichtspielauftakt.

Darko Churlinov (33.) traf vor 22.644 Zuschauern im Rudolf-Harbig-Stadion für die Stuttgarter, die nach der Gelb-Roten Karte für Waldemar Anton (67.) in einer hektischen Schlussphase in Unterzahl agierten. Mit dem Sieg im Rücken geht es für den VfB nun in die Partie gegen RB Leipzig am 7. August (15.30 Uhr) zum Bundesliga-Auftakt.

Nürnberg plagt sich zu Erfolg – Karlsruhe souverän

Der deutsche Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg hat nur mit reichlich Mühe seine erste Aufgabe im DFB-Pokal gelöst. Der Club gewann bei Regionalliga-Aufsteiger 1. FC Kaan-Marienborn 07 nach einer über weite Strecken schwachen Vorstellung mit 2:0 (1:0) und verhinderte das zweite Erstrunden-Aus innerhalb von drei Jahren.

Johannes Geis (45.+1) und Enrico Valentini (84.) trafen in Siegen für den FCN, der vor allem nach der Pause das Glück auf seiner Seite hatte. Für den krassen Außenseiter Kaan-Marienborn war es die erste Niederlage im Kalenderjahr 2022.

Der Karlsruher SC hat nach seinem Fehlstart in der 2. Fußball-Bundesliga den ersten Pflichtspielsieg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Christian Eichner setzte sich in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Oberligisten TSG Neustrelitz standesgemäß mit 8:0 (3:0) durch.

Fabian Schleusener (12., 14., 41.) gelang schon vor der Pause ein Hattrick, Ex-Rapid-Profi Kelvin Arase bereitete den dritten Treffer vor. Nach dem Wechsel legten Jerome Gondorf (67.), Malik Batmaz (72.), Daniel Gordon (74.) und Simone Rapp (82., 87.) für den zweimaligen Pokalsieger in der einseitigen Begegnung nach.

