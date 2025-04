Stuttgart vs. Leipzig: Das DFB-Pokal-Halbfinale heute live auf Sky

Sky Sport überträgt am heutigen Mittwoch das Halbfinale ab 20:00 Uhr live, zusätzlich auf Sky Sport UHD auch in UHD/HDR

Michael Leopold, Julia Simic, Wolff Fuss und Yannick Erkenbrecher am Mittwoch in Stuttgart

Streame das Spiel live mit dem Sky X-Traumpass!

Michael Leopold führt mit Sky Expertin Julia Simic durch den Pokalabend in Stuttgart. Nach einer Halbfinal-Niederlage gegen Frankfurt 2023 und dem Viertelfinal-Aus in Leverkusen vor einem Jahr will der VfB im dritten Anlauf endlich das erste Finale seit 2013 erreichen. Zu Gast ist mit RB Leipzig der Pokalsieger von 2022 und 2023, der am gestrigen Sonntag Trainer Marco Rose freistellte. Zsolt Löw wird am Mittwoch sein Debüt auf der RB-Bank feiern. Beide Vereine jagen nicht nur den Titel, sondern auch einen sicheren Platz im internationalen Geschäft in der nächsten Saison. Die Schwaben konnten aus den vergangenen sechs Spielen in der Deutschen Bundesliga nur zwei Punkte einfahren, die Sachsen ihrerseits nur zwei Siege in den vergangenen elf Spielen. Wolff Fuss kommentiert das Duell im Neckarpark.

Das Finale in Berlin am 24. Mai wird Sky Sport ebenfalls live übertragen. Bereits am 1. Mai zeigt Sky Sport das Finale des DFB-Pokals der Frauen zwischen Bayern München und Werder Bremen live.

Das Halbfinale des DFB-Pokals diese Woche live bei Sky Sport

Mittwoch:

20:00 Uhr: VfB Stuttgart – RB Leipzig auf Sky Sport Mix, Sky Sport Top Event und Sky Sport UHD

Artikelbild: Imago