Suarez feiert unglaubliches Tor-Jubiläum! El Pistolero kann es zu jeder Zeit

Bemerkenswerte Statistik

Denn der Rechtsfuß netzte in der 78. Spielminute – die einzig verbliebenen 60 Sekunden überhaupt, in denen Suarez in seiner bisherigen Profikarriere noch kein Treffer gelang. In Getafes Coliseum Alfonso Perez radierte er den winzigen “Makel” in seiner sonst so lupenreinen Tor-Statistik also aus.

“El Pistolero” hat damit von der ersten bis zur 97. Minute (!) eines Spiels mindestens ein Tor erzielt. Suarez ist fußballerisch zweifelsohne ein echtes Phänomen.

Suarez trifft gerne in der Schlussphase

Die Statistik zeigt auch, dass der Stürmer offenbar besonders gerne in der zweiten Halbzeit trifft. Insgesamt 303 Treffer gelangen Suarez nach dem Seitenwechsel, während er in der ersten Halbzeit insgesamt 203 Tore erzielt hat.

Die Minute, in der der Ex-Barca-Star insgesamt die meisten Tore erzielt hat, ist die 82. mit 14 Treffern, gefolgt von der 90., in der er 12 Bälle vergoldete. Wichtige Tore, die seinem Team nicht selten einen Last-Minute-Sieg eingebracht haben – wie auch am Dienstag gegen Getafe.

Übrigens: Einem gewissen Lionel Messi, Suarez’ ehemaligen Teamkollegen, gelang das bislang nicht. La Pulga fehlen lediglich Treffer in der ersten sowie der zweiten Minute, um mit Suarez gleichzuziehen.

(skysport.de)

Alle Spiele der ADMIRAL Bundesliga, alle UEFA Bewerbe sowie die Premier League live nur auf Sky – jetzt Sky sichern und den besten Live-Sport für nur €25 pro Monat genießen.

Beitragsbild: Imago