Suarez vor Wechsel nach Brasilien

Luis Suarez steht unmittelbar vor einem Wechsel in die brasilianische Serie A zu Gremio Porto Alegre. Das berichtet Transferexperte Fabrizio Romano.

Demnach reist der 35-jährige Stürmer demnächst nach Brasilien, um den Deal zu fixieren. Suarez soll bei Gremio einen Vertrag bis 2024 unterschreiben.

Der Uruguayer verhandelte nach der Weltmeisterschaft in Katar auch mit dem saudischen Klub Al-Khaleej über einen möglichen Wechsel. Doch Suarez, der sich in den letzten Monaten bei Nacional Montevideo fitgehalten hat, entschied sich für einen Transfer nach Brasilien.

Luis Suárez will sign a two-year deal with Gremio, valid until 2024. Saudi club Al-Khaleej has been informed of player’s decision, he will play in Brazil. 🇺🇾🇧🇷 #Gremio

