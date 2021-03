Subotic als Pate: Vorarlberger Fanclub präsentiert einzigartigen BVB-Bus

Der offizielle Fanclub von Borussia Dortmund Ösi-Borussen 1909 haben gemeinsam mit dem Vorarlberger Reiseunternehmen Sunshine Tours ein einzigartiges Projekt umgesetzt. Der Fanclub präsentierte zuletzt einen Fanbus im unverkennbaren BVB-Design. Als Taufpate für den Bus fungierte BVB-Legende und aktueller Altach-Spieler Neven Subotic.

„Für mich ist das eine super Geschichte – Fanclubs bringen Menschen zusammen, das ist in der heutigen Zeit ganz wichtig“, erklärt Neven Subotic gegenüber der “Krone”. Johannes Sturn, Obmann der Ösi-Borussen, freut sich über den neuen Bus. „Wir hoffen, dass der Bus bald zum Einsatz kommen kann. Wir haben eine Menge Arbeit in dieses Projekt gesteckt – hoffentlich haben in Zukunft viele Leute eine große Freude damit!“

Im Oktober 2020 fiel der Startschuss für dieses gemeinsame Projekt von den ÖsiBorussen 1909 und dem Marketing-Team von Sunshine Tours. In vielen Sitzungen wurde es letztendlich zur Umsetzung gebracht – wahrlich kein leichtes Unterfangen in Zeiten von Corona. Beim Design des Buses wurde auf jedes kleinste Detail geachtet. Der Bus strahlt im berühmten schwarzgelben Glanz des BVB, innen und auch außen. Sogar der Kühlschrank an Bord strahlt in den schwarz-gelben Vereinsfarben.

“Mit diesem Bus werden die Ösi-Borussen 1909 und Sunshine Tours auf einen Höhenflug starten, der Bus ist weltweit einzigartig und ist auch für Nicht-BVB Fans ein Hingucker.”

Bild: Ösi-Borussen 1909