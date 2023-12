Suche nach Bargeld: Staatanwaltschaft vermutet verdeckte Millionenzahlungen in Leoben-Causa

In der Betrugscausa rund um den DSV Leoben wird wohl nun auch nach Bargeldbeträgen in Millionenhöhe gesucht. Die „Kleine Zeitung“ hatte am Samstag von entsprechenden Hausdurchsuchungen berichtet.

Laut dem Bericht vermutet die Staatsanwaltschaft verdeckte Geldflüsse. Vereinsobmann Mario Bichler soll als Schnittstelle zwischen dem Verein und dem Sponsorenkonstrukt Paraiba-Trillant-KAIF, welches aktuell im Zentrum der Ermittlungen steht, Zahlungen in Millionenhöhe entgegengenommen haben.

Bargeldzahlungen an Bichler

Dem Bericht zufolge sollen die Geldbeträge zumindest teilweise als Bargeld an den Verein, in Person von Bichler, übergeben worden sein. Den Anschuldigungen zufolge soll sich der Wohlstand des Vereins auf Anlagebetrug gründen.

Mit diesen Geldern soll unter anderem vor zwei Jahren das KAIF-Business-Center neben dem Stadion errichtet worden sein. Auch unrechtmäßige Zahlungen an Spieler und Funktionäre soll es laut Medienberichten gegeben haben. Einige der betroffenen Personen sollen laut der „Kleinen Zeitung“ nun zu Selbstanzeigen bereit sein.

(Red.) / Bild: Imago