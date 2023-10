Südafrika & England komplettieren Rugby-WM-Halbfinale – Gastgeber Frankreich out

Der frühere Rugby-Weltmeister England und Titelverteidiger Südafrika sind als letzte Teams ins Halbfinale der WM in Frankreich eingezogen. Der Champion von 2003 setzte sich am Sonntag in Marseille gegen Außenseiter Fidschi mit 30:24 (21:10) durch. Die Südafrikaner kämpften in der Folge im Pariser Stade de France die Gastgeber hauchdünn mit 29:28 nieder. Dort findet am 28. Oktober auch das Endspiel statt. Um einen Platz dort matchen sich am Samstag nun England und Südafrika.

Im zweiten Halbfinale stehen einander tags zuvor die „All Blacks“ aus Neuseeland und Argentinien gegenüber. Am Samstagabend hatte sich der dreimalige Weltmeister Neuseeland in einem dramatischen Viertelfinale im Stade de France gegen den Weltranglistenersten Irland mit 28:24 (18:17) durchgesetzt. Argentinien hatte überraschend gegen Wales mit 29:17 (6:10) in Marseille gewonnen und schaffte so zum dritten Mal den Einzug in die Vorschlussrunde.

Der dreifache Weltmeister Südafrika machte gegen Frankreich einen Rückstand von 19:22 zur Pause sowie in der Folge gar 19:25 noch wett. Den Sieg fixierte Handre Pollard mit zwei verwandelten Kicks.

Beitragsbild: Imago.