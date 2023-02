Südamerika-Quartett will WM 2030 austragen

via

via Sky Sport Austria

Weltmeister Argentinien, Chile, Paraguay und Uruguay haben am Dienstag offiziell ihre gemeinsame Bewerbung für die Ausrichtung der Fußball-Weltmeisterschaft 2030 eingereicht. 100 Jahre nach dem ersten WM-Turnier, das 1930 in Uruguay ausgetragen worden ist, soll die WM zum Jubiläum in Südamerika stattfinden. „Wo der Fußball geboren wurde“, werben daher die vier Länder.

Nach Uruguay 1930 war Argentinien 1978 und Chile 1962 WM-Gastgeber, Paraguay hat noch nie ein WM-Turnier beherbergt.

Neben der Südamerika-Kandidatur wollen sich auch Spanien und Portugal gemeinsam bewerben. Auch Marokko und Saudi-Arabien haben Interesse bekundet.

(APA)/Bild: Imago