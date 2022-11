Südkorea erste Hürde für Uruguays Routiniers

Der zweifache Weltmeister Uruguay steigt am Donnerstag in die Fußball-WM in Katar ein. In Gruppe H wartet auf die Mannschaft von Teamchef Diego Alonso im Education City Stadium von Al Rayyan (14.00 Uhr) Südkorea. „Das erste Spiel ist das wichtigste. Wir müssen Respekt haben, ruhig bleiben und uns unserer Sache sicher sein“, sagte Kapitän Diego Godin, der mit 36 seine letzte WM spielt. Bei den Asiaten soll Tottenham-Star Son Heung-min mit einer Maske spielen.

Bei Uruguay geben in Katar eine Reihe von Altstars wie Godin, Luis Suarez (35), Edinson Cavani (35), Martin Caceres (35) oder Fernando Muslera (36) in Katar ihre weltmeisterliche Abschiedsvorstellung. Diesen hat Alonso, der erst seit Jahresbeginn im Amt ist, zahlreiche Neulinge wie den 23-jährigen Liverpool-Stürmer Darwin Nunez zur Seite gestellt. Mit dieser Mischung samt Teamgeist wollen die „Urus“ punkten. „Die uruguayischen Spieler sind die besten der Welt, sie verteidigen uns durch dick und dünn“, meinte Alonso selbstbewusst.

Gegen die Südkoreaner steht dem Trainer der „Himmelblauen“ womöglich der zuletzt nach einer Oberschenkeloperation nicht ganz fitte Ronald Araujo zur Verfügung, der Barcelona-Verteidiger war beim Abschlusstraining am Mittwoch mit dabei. Eine schlagkräftige Truppe hat Alonso aber allemal. „Wir sind sehr aufgeregt und haben diesen Enthusiasmus, den man vor dem ersten Spiel spürt – ein Gefühl, das wir alle teilen. Morgen ist der Moment der Wahrheit, und wir werden auf dem Spielfeld sprechen“, erklärte Routinier Godin.

Fragezeichen hinter Korea-Stars Son & Hwang

Der Ex-Salzburger Hwang Hee-chan wird bei Gegner Südkorea nicht dabei sein, der Stürmer war bereits mit Oberschenkelproblemen nach Katar gereist. Ob Kapitän Son nach einer Gesichtsverletzung samt Operation schon wieder im Vollbesitz seiner Kräfte ist, wird sich weisen. Der 30-Jährige muss jedenfalls mit Maske auflaufen. „Sonny wird spielen können“, versicherte Trainer Paulo Bento am Mittwoch.

Der 53-jährige Portugiese versuchte, den Druck auf seine Spieler möglichst gering zu halten. Er wolle die Mannschaft nicht mit dem Achtelfinale als Ziel belasten, sondern stattdessen „ein Spiel nach dem anderen“ angehen. „Wir wollen in den drei Gruppenspielen so gut wie möglich abschneiden“, sagte Bento mit Blick auf die Partien gegen Uruguay, Ghana und Portugal. Zuletzt im WM-Achtelfinale standen die „Taeguk Warriors“ 2010 in Südafrika.

(APA).

Beitragsbild: Imago.