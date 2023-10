Südkorea gewinnt nächstes Spiel unter Klinsmann/Herzog

Cheftrainer Jürgen Klinsmann und sein Assistent Andreas Herzog haben mit Südkoreas Fußball-Nationalmannschaft den zweiten Sieg in Folge geholt.

In einem Testspiel besiegten die Südkoreaner am Freitagabend (Ortszeit) im WM-Stadion von Seoul Tunesien mit 4:0 (0:0). Kapitän und Stürmerstar Son Heung-min von Tottenham blieb wegen einer Leistenblessur auf der Bank.

Die Südkoreaner hatten sich im September in Newcastle (England) mit 1:0 gegen Saudi-Arabien durchgesetzt. Es war der erste Erfolg unter Klinsmann, seitdem er vor etwas mehr als einem halben Jahr den Job als Nationalcoach der Asiaten angetreten hatte. Am Dienstag trifft Südkorea in Suwon in einem weiteren Testspiel auf Vietnam. In der WM-Qualifikation geht es Mitte November weiter.

(APA)/Bild: Imago